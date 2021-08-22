Новый планшет для управления артиллерией сможет наводить высокоточные снаряды

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Российский мобильный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" сможет наводить управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М". Об этом ТАСС в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВНИИ "Сигнал" (входит в НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Пименов.

"Комплекс позволит управлять огнем, в том числе высокоточными боеприпасами "Краснополь-М2" и "Китолов-2М", разработанными "Конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (входит в "Высокоточные комплексы"), что сделает его уникальным в этом классе вооружения. Эти высокоточные артиллерийские комплексы нового поколения отлично зарекомендовали себя в демонстрационных испытаниях, войсковых учениях и региональных конфликтах при стрельбе", - проинформировал Пименов.

По его словам, новый комплекс расширит диапазон сопрягаемых технических средств. "Планшет-М-ИР" сможет оперативно обмениваться информацией с такими комплексами, как "Ястреб-АВ", "Улыбка-М" и другими", - добавил глава ВНИИ "Сигнал".

Первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии ("Планшет-А"), был представлен на форуме "Армия-2020". Как сообщил ТАСС тогда Пименов, комплекс прошел госиспытания, и были заключено первые госконтракты на его производство.