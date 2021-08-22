Малогабаритные "умные" бомбы для беспилотников и фронтовой авиации создаются в России

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Российское АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) приступило к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотных летательных аппаратов и самолетов фронтовой авиации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГНПП "Регион" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведется не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили на предприятии, новые разработки будут отличаться улучшенными боевыми характеристиками. "Работа по характеристикам превышает известные зарубежные аналоги", - отметили в пресс-службе.

ГНПП "Регион" является крупнейшим российским разработчиком и производителем управляемых авиационных бомб.