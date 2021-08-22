В России испытали новый комплекс слежения за кораблями для Арктического региона

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская обл./, 22 августа. /ТАСС/. Новейший комплекс мониторинга морской обстановки "Стратегия" на мобильной платформе испытали в России. Комплекс может использоваться для Арктического региона, рассказали в воскресенье ТАСС в пресс-службе концерна "РТИ Системы".

"Поставив программно-аналитический комплекс на мобильную платформу, мы многократно увеличиваем сферы применения "Стратегии". Комплекс может быть использован в том числе и в труднодоступных местах российского арктического побережья. Мобильный вариант комплекса уже прошел предварительные испытания в полевых условиях", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна Юрия Аношко.

Комплекс, разработанный Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в концерн "РТИ Системы"), впервые представлен на международном форуме "Армия-2021".

"Стратегия" предназначена для мониторинга морской обстановки, информационной поддержки средств дальнего обнаружения и выработки рекомендаций для принятия решений в сфере регулирования судопотоков в морях и средней океанской зоне. Является базовой информационной платформой разведывательно-ударных комплексов.

Кроме решения задачи освещения обстановки, "Стратегия" проводит анализ отклонения текущей картины судоходства от нормальной для выявления потенциальных проблем безопасности мореплавания, экологии и природопользования. Одной из особенностей комплекса является возможность двустороннего обмена информацией с техническими средствами, комплексами и системами, от которых "Стратегия" получает информацию, для актуализации информации по целям.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.