ГНПП "Регион" модернизирует новейшие российские управляемые авиабомбы

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) начало модернизацию новейших управляемых авиационных бомб К08БЭ, УПАБ-1500БЭ и КАБ-250ЛГ-Э. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГНПП "Регион" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"ГНПП "Регион" проводит работы по совершенствованию управляемых авиационных бомб К08БЭ и УПАБ-1500БЭ, в том числе оснащение их новыми системами самонаведения. Работы проводятся в соответствии с планами согласованными участниками разработки", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили на предприятии, новейшая управляемая бомба КАБ-250ЛГ-Э также может пройти модернизацию. "КАБ-250ЛГ-Э имеет широкий потенциал для ее модернизации в кратчайшие сроки, в частности в области увеличения высоты и дальности применения, расширения зоны возможных сбросов и так далее", - отметили в пресс-службе.

Новейшие авиационные боеприпасы К08БЭ и УПАБ-1500БЭ являются наиболее современными российскими управляемыми бомбами. Они были впервые представлены на авиасалоне МАКС-2019.

ГНПП "Регион" является крупнейшим российским разработчиком и производителем управляемых авиационных бомб.