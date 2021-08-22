Новейшая ракета "Изделие 305" для боевых вертолетов впервые представлена на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Новейшая управляемая ракета класса "воздух-поверхность" "Изделие 305Э", предназначенная для модернизированных российских боевых вертолетов, впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", передает корреспондент ТАСС.

Ракета, разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), демонстрируется на стенде "Высокоточных комплексов". Гарантированная дальность полета "Изделия 305Э" составляет до 14,5 тыс. м.

Как ранее сообщали ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, ракетой "Изделие 305" будут оснащаться новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М.