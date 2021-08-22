Сразу три конкурса армейских игр начались на военном полигоне в Китае

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 22 августа. /ТАСС/. Конкурсы подразделений ПВО, сил РХБЗ (радиационной химической и биологической защиты) и экипажей БМП (боевых машин пехоты) начались в рамках международных армейских игр на полигоне Корла в Китае. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центр Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

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"В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия Армейских международных игр - 2021", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, в этом году в Китае проходят три конкурса: "Чистое небо", в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты и "Безопасная среда" - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

"Впервые все российские команды представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны России, которые стали лучшими и одержали победы на этапах всеармейских состязаний", - отметили в пресс-службе.

Всего для участия в играх в учебный центр Сухопутных войск НОАК прибыло 17 команд от семи государств - КНР, России, Белоруссии, Венесуэлы, Узбекистана, Египта, Вьетнама.