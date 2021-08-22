Эксперт считает, что искусственный интеллект становится главной задачей в развитии БЛА

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта является основополагающей задачей в области беспилотной авиационной техники на современном этапе. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форум "Армия-2021" сообщил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"Мы должны добиться преимущества прежде всего в развитии систем искусственного интеллекта, которые и будут определять успех будущей эксплуатации", - подчеркнул он.

По его словам, можно допустить определенное отставание в каких-то других технологиях - элементной базе, целевых нагрузках, силовой установке, конфигурации, - но именно системы искусственного интеллекта будут определять дальнейший успех в развитии беспилотных комплексов.

"Мы сейчас фокусируем наши усилия именно на повышении автономности действий. Нельзя сказать, что завтра все это будет решено. Нет, к этому ведет очень долгая дорога. Но то, что это точно генеральное направление развития, в том числе и в первую очередь беспилотных аппаратов - это главное. Сейчас контур "человек - машина" реализован и достаточно эффективно работает, и люди принимают решение только верхнего уровня уже сейчас. У нас большинство процессов автоматизировано, а должно быть автономизировано", - подчеркнул генеральный конструктор.