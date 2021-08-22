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Генконструктор "Кронштадта" отметил, что Россия не уступает мировому уровню беспилотниками

Николай Долженков подчеркнул, что это не определяющий фактор, в отличии от искусственного интеллекта

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Технологии, которые применяются в беспилотном авиационном комплексе "Орион", вполне современные и во многом не уступают мировому уровню. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форум "Армия-2021" сообщил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"По общему уровню технологий мы не уступаем. Я это говорю, поскольку видел аналогичные зарубежные образцы этой техники - те же турецкие, китайские, израильские и американские аппараты", - подчеркнул генеральный конструктор.

"Но это не является определяющим. Определяющим является интеллект. Вот это главное, на что надо обращать внимание, на что делать ставку и акцент. А сам летательный аппарат - это уже более низкий уровень реализации этого тренда", - считает Долженков.

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Россия
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