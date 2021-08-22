Эксперт: Россия догнала конкурентов по авиационным средствам поражения для БЛА

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия догнала конкурентов по малоразмерным авиационным средствам поражения (АСП) для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в интервью ТАСС на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"Практически мы догнали конкурентов по авиационным средствам поражения для этой размерности", - подчеркнул он.

По его словам, в основную номенклатуру АСП, предлагаемых к применению Вооруженным силам РФ на ударно-разведывательном беспилотном комплексе "Орион", входят корректируемые авиационные бомбы (КАБ), управляемые ракеты и планирующие авиационные бомбы.

"Учитывая ранее дефицит такого класса АСП в калибре 50 кг, наше предприятие приняло решение опережающим порядком самим начать разрабатывать КАБы, основным критерием которых было максимальное снижение стоимости выстрела", - отметил Долженков.

В экспериментальном формате компания "Кронштадт" произвела серию АСП, которые на испытаниях показали эффективность более 80%. К этому времени в работах приняли участие и сторонние производители АСП, разработавшие планирующие авиационные средства поражения в калибре 50 кг и реактивные управляемые снаряды в этом же калибре.

"Сегодня близки к завершению опытно-конструкторские работы по созданию АСП калибра 20 кг. Все они имеют комбинированные системы управления, включающие спутниковую навигацию и лазерное наведение на конечном участке полета. Наш анализ показывает, что наиболее адаптивными для решения разведывательно-ударных задач являются КАБы, которые по эффективности не уступают управляемым реактивным снарядам, а по интерфейсам в процессе применения с летательным аппаратом являются более безопасными", - подчеркнул Долженков.