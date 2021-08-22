Эксперт заявил, что роботизация средств ведения войны стала основным мировым трендом

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Роботизация средств ведения военных действий стала основным мировым трендом. Об этом в интервью ТАСС на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"Боевое применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в Нагорном Карабахе является очень хорошей иллюстрацией того тренда, который сегодня превалирует в мире в этом направлении. То есть роботизация средств ведения войны является основным мировым трендом", - отметил генеральный конструктор.

"Мы имеем успешную демонстрацию такого безнаказанного использования беспилотных технологий в боевых действиях против неподготовленного противника", - сказал Долженков.

"Я оцениваю это так. С одной стороны, эти технологии действительно позволяют поражать цели без риска для собственных солдат и летчиков. С другой стороны, тот уровень вооружений, который был у войск Нагорного Карабаха, конечно, не соответствовал современному уровню", - считает генеральный конструктор.

"Я бы назвал это блестящей маркетинговой демонстрацией для повышения рейтинга экспортного потенциала. А против современных "Панцирей" (зенитный ракетно-пушечный комплекс - прим. ТАСС) эта история бы не прошла", - заключил Долженков.