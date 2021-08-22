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"Армия-2021"

На "Армия-2021" впервые показали парашют для десантирования бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"

Его испытания планируют завершить к концу 2021 года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Посетители форума "Армия-2021" впервые могут увидеть грузовую парашютную систему для десантирования бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Также впервые представлены грузовая парашютная система "Горизонталь-4000" и системы спецназначения для высотного десантирования, рассказали журналистам в воскресенье в пресс-службе холдинга "Технодиинамика" госкорпорации "Ростех".

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Одной из главных новинок форума стала грузовая парашютная система, разрабатываемая в рамках ОКР "Парашют", для десантирования бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Предварительные испытания опытных образцов универсальной грузовой платформы, разрабатываемой в рамках ОКР "Парашют", включая совместные летные эксперименты, мы завершим к концу 2021 года", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Предварительные испытания проходит и грузовая управляемая парашютная система "Горизонталь-4000". Как уточнили в холдинге, особенностью новинки является использование парашюта типа "крыло", управляемого автоматической системой, которая воздействует на стропы, меняя направление и скорость полета. Система позволит осуществить приземление в заданную точку с высокой точностью, используя ориентацию по системам спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. Предусмотрено дистанционное управление системой с земли.

Кроме того, в экспозиции широко представлены и парашютные системы для десантирования личного состава. Например, индивидуальная парашютная система "Стайер", тандемная, имеющая увеличенную грузоподъемность до 225 кг, и специальная система, предназначенная для длительного нахождения парашютистов в воздухе. Она позволяет совершать прыжки на расстояния до 60 км относительно точки покидания самолета при попутном ветре. Все три системы прошли государственные испытания и в настоящий момент принимаются на снабжение в Минобороны РФ.

Также на форуме представлена линейка парашютов "Кадет", включая новейший "Кадет-100" с круглым куполом, который сейчас проходит испытания, и "Кадет-100Д", который к испытаниям только готовится. А также парашютная подвесная система, позволяющая десантировать служебных собак.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

Теги
Россия"Армия-2021"
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