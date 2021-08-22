Корвет "Ретивый" отправится на заводские ходовые испытания в ноябре

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", строящийся на "Северной верфи", в ноябре выйдет на заводские ходовые испытания. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Игорь Орлов в ходе форума "Армия-2021".

"Вселение экипажа на корвет состоится в сентябре. В ноябре мы рассчитываем отправить "Ретивый" на заводские ходовые испытания", - сказал гендиректор верфи.

По его словам, экипаж корабля прошел обучение и в начале сентября должен прибыть в Санкт-Петербург на Северную верфь. Помещения под вселение команды подготовлены.

"Сейчас проверяем и запускаем в эксплуатацию различные корабельные системы, камбузный и медицинский блоки. После вселения личный состав будет изучать корабль, знакомиться с корабельной документацией, механизмами и оборудованием", - уточнил Орлов.

Корвет "Ретивый" является пятым кораблем проекта 20380, строящимся на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года. Корабль строится по заказу Минобороны РФ для Черноморского флота. Корабли проекта 20380 разработки Центрального морского конструкторским бюро "Алмаз" предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Основное ударное вооружение кораблей проекта 20380 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".