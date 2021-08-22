Возобновление пусков ракет-носителей "Стрела" с Байконура не планируется

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") не планирует возобновлять пуски ракет-носителей "Стрела" с космодрома Байконур. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"По многим причинам планов по возобновлению пусков ракет-носителей "Стрела" с космодрома Байконур нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, имевшиеся на Байконуре шахтные пусковые установки для этого типа ракет "в настоящее время переданы в АО "ЦЭНКИ".

Ракета-носитель "Стрела" - жидкостная двухступенчатая легкого класса, спроектированная в НПО машиностроения на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (УР-100Н). Система управления разработана харьковским ОАО "Хартрон". Стартовая масса ракеты - 105 тонн, полезная нагрузка - до 2 тонн.

Первый пуск ракеты-носителя "Стрела" был выполнен 5 декабря 2003 года. На орбиту выводился габаритно-грузовой макет космического аппарата. Всего выполнено 3 пуска, все они были успешными. Во втором и третьем пусках были выведены на орбиту космические аппараты "Кондор" и "Кондор-Э".

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.