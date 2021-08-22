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"Калашников" представил новый пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков

Заместитель генерального директор "Калашникова" по специальным проектам Денис Фисенко сообщил, что ППК-20 прошел испытания

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Новый пистолет-пулемет впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Как сообщил заместитель генерального директор "Калашникова" по специальным проектам Денис Фисенко, ППК-20 прошел испытания. "Оружие успешно прошло испытания, адаптировано к носимому аварийному запасу, может использоваться в кабине самолета", - сообщил Фисенко.

Как отметили в "Калашникове", в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске были проведены испытания ППК-20, которые показали возможность размещения его в катапультном кресле. "Продолжаются испытания для оценки эффективности внесенных изменений. При положительных результатах испытаний "Калашников" готов приступить к производству пистолетов-пулеметов ППК-20, имеющих значительный экспортный потенциал", - сообщили в пресс-службе ГК.

Длина ППК-20 со сложенным прикладом составляет 41 см. При применении патронов 7Н21 обеспечивается пробитие бронежилета 3А класса защиты (по стандарту NIJ), начальная скорость полета пули составляет около 470 м/с, дальность прямого выстрела по ростовой цели - 360 м.

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РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
"Армия-2021"
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