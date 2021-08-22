ZALA Aero начала разработку первого российского морского беспилотника-камикадзе

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в Группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") разрабатывает морскую модификацию ударного беспилотного летательного аппарата КУБ-БЛА, которая станет первым российским образцом данного типа. Об этом на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил руководитель спецпроектов ZALA AERO Никита Хамитов.

"Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над "морской" модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличивает их боевые возможности", - сообщил Хамитов.

Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна ZALA Аero. Скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность его работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории. Это позволяет, например, поражать танки на поле боя со стороны верхней полусферы, пробивая башню, которая в верхней части имеет минимальную броню. Обычные комплексы ПВО испытают большие трудности при попытке противодействия новому высокоточному беспилотнику концерна.