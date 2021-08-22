"Калашников" завершит адаптацию ракеты "Вихрь-1" к беспилотнику "Орион-Э" до конца года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершит адаптацию противотанковой управляемой ракеты "Вихрь-1" к беспилотному летательному аппарату "Орион-Э" до конца года. Об этом на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил первый заместитель генерального директора "Калашникова" Андрей Семенов.

"Очень актуальная тема беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время ГК совместно с компанией "Кронштадт" активно проводит работы по установке "Вихрь-1" на беспилотный летательный аппарат большой дальности полета. Данные работы будут завершены в текущем году", - сообщил Семенов.

Управляемая ракета "Вихрь-1" была впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Она способна поражать цели на расстоянии до 10 км, скорость - более 600 м/с. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 мм гомогенной брони за динамической защитой.

В ходе МАКС-2021 ГК "Калашников" сообщил об изучении возможности адаптации противотанковых управляемых ракет "Вихрь" к боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35П, а также к беспилотным летательным аппаратам "Орион-Э".