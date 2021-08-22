"Кронштадт" на "Армии-2021" представил мини-дроны для обследования космических ракет

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Компания "Кронштадт" представила на форуме "Армия-2021" новую линейку мини-беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые позволят обследовать опасные и труднодоступные для человека места, в частности проводить предстартовый осмотр космических ракет. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании.

"Компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представила новую линейку малоразмерных беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Малые БЛА позволят получить доступ к труднодоступным объектам и провести их безаварийный осмотр", - сообщили в пресс-службе компании.

В АО "Кронштадт" отметили, что БЛА коптерного типа ("Алиот" и "Мицар") предназначены преимущественно для осмотра и обследования сложных, труднодоступных и опасных для жизни человека мест и мониторинга объектов в чрезвычайных ситуациях. БЛА самолетного типа ("Луман" и "Мерак") могут успешно использоваться для мониторинга протяженных и площадных объектов, для исследования миграции животных и птиц, а также для проведения поисково-спасательных операций.

"Малые размеры и вес всей линейки БЛА позволяют быстро и без дополнительных сложных средств доставки перевезти или перенести любой комплекс БЛА в район его применения. Беспилотники создаются по модульному принципу - на них можно устанавливать и быстро менять разные полезные нагрузки для проведения необходимых обследований. Специализированное программное обеспечение этих комплексов и средства обработки накопленных данных по результатам осмотров и обследований позволяют прогнозировать состояние объектов во времени, а также с учетом условий их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.

"Такие беспилотники могут быть интересны нефте- и газоперерабатывающим и высокотехнологичным производствам и эксплуатантам АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС и линий электропередачи. Их можно использовать для инспекции трасс, железных дорог, виадуков, мостов, путепроводов, осмотра судов и авиалайнеров. Кроме того, такие БЛА можно использовать в интересах Роскосмоса для предстартового осмотра ракет космического назначения, стартовых столов и на предприятиях судостроения и авиастроения. Мы предполагаем, что через два - три года сможем выйти на крупные серийные поставки мини-БЛА", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Кронштадт" Сергея Богатикова.

Богатиков подчеркнул, что в серийном исполнении комплексы малоразмерных БЛА будут относительно недорогим профессиональным средством обследования - они существенно дешевле возможных аналогов с подобными характеристиками.