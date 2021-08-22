В Минобороны заявили, что "Армия-2021" позволит определить приоритеты развития ОПК

"Ключевым мероприятием первого дня, позволяющим определить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта, которые впоследствии найдут широкое применение при создании перспективных комплексов и систем военного назначения", - сказано в сообщении, распространенном на форуме.

По данным Минобороны, одним из наиболее значимых мероприятий станет конгресс "Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы", организованный коллегией Военно-промышленной комиссии РФ при поддержке правительства России. Пленарное заседание в рамках конгресса пройдет под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

"Широкое представительство научного и делового сообщества обеспечит конгресс "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта", организованный Минобороны России при участии Минобрнауки и Минпромторга России. Пленарное заседание пройдет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко", - говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что программа форума предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, тогда их было 186. "Научно-деловая программа обещает превзойти размах прошлых лет не только по своему масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней протяженности. Основными формами проведения традиционно станут конгрессы, конференции, круглые столы, брифинги, деловые встречи, ведомственные и межведомственные заседания", - сказано в сообщении. Отмечено, что в 2021 году дополнять научно-деловую программу будет серия экспозиционных мероприятий военного инновационного технополиса "ЭРА".

Для расширения географии в ходе мероприятий форума планируется использование возможностей видео-конференц-связи, позволяющей существенно расширить число участников дискуссии, а также продемонстрировать в реальном времени функциональные возможности техники и вооружения. Будут участвовать 18 городов, сообщает Минобороны. На одной интерактивной площадке круглых столов ВМФ в режиме реального времени и на удалении в тысячи километров примут участие представители Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а к обсуждениям вопросов развития техники и вооружения ВДВ в режиме телемоста будут подключены все дивизии и Рязанское воздушно-десантное командное училище.