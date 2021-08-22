"Калашников" представил первую управляемую авиационную ракету семейства С-8

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала первую корректируемую модификацию неуправляемой авиационной ракеты (НАР) семейства С-8. Новый боеприпас, получивший обозначение С-8Л, впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
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История военно-технического форума "Армия"
В ходе выставки "Калашников" представил беспилотный летательный аппарат МДП-01 вертолетного типа, оснащенный тремя готовыми к пуску ракетами С-8Л в трубчатых направляющих под фюзеляжем.
С-8Л оснащена лазерной головкой самонаведения.
Ракеты семейства С-8 являются самыми популярными НАР в мире.