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"Калашников" представил первую управляемую авиационную ракету семейства С-8

Она оснащена лазерной головкой самонаведения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала первую корректируемую модификацию неуправляемой авиационной ракеты (НАР) семейства С-8. Новый боеприпас, получивший обозначение С-8Л, впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

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История военно-технического форума "Армия"
История военно-технического форума "Армия"

В ходе выставки "Калашников" представил беспилотный летательный аппарат МДП-01 вертолетного типа, оснащенный тремя готовыми к пуску ракетами С-8Л в трубчатых направляющих под фюзеляжем.

С-8Л оснащена лазерной головкой самонаведения.

Ракеты семейства С-8 являются самыми популярными НАР в мире.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
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