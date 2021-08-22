Росатом представил на "Армии-2021" систему управления 3D-печатью с обратной связью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. АО "Наука и Инновации" (входит в госкорпорацию "Росатом") представила на форуме "Армия-2021" макет действующего 3D-принтера, демонстрирующего возможности отечественной программно-аппаратной платформы (ПАП) для управления и контроля аддитивным процессом. Принципиальным отличием разработки является возможность контроля ключевых технологических параметров, определяющих качество синтезируемых изделий, и обеспечение "умной" обратной связи.

ПАП разработана в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Возможность интеллектуального управления цифровым технологическим процессом является передовым по сравнению с имеющимися на рынке аналогами, заявили корреспонденту ТАСС в АО "Наука и Инновации". Платформа в режиме реального времени анализирует отклонения фактических параметров технологического процесса от изначально заданных и при необходимости обеспечивает коррекцию режимов. Что немаловажно, ПАП построена на отечественных микропроцессорах и поддерживает все технологии аддитивного производства, включая технологии с лазерным нагревом (SLM, DMD), электроннолучевым - EBM и др.

"Программно-аппаратная платформа, на основе который работает 3D-принтер, представляет собой значимый шаг вперед по реальному управлению процессом аддитивного производства с обеспечением обратной связи воздействия на технологический процесс. Очень важно, что вся система, во-первых, интегрированная (управляет всеми элементами принтера), во-вторых, все ключевые элементы выполнены в основном на отечественных узлах и комплектующих", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" Алексей Дуб.