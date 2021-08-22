{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Воентелеком" представил на "Армии-2021" роботизированный пост дежурного по воинской части

С поста с помощью различных датчиков и внутренней защищенной сети можно будет в режиме реального времени отслеживать все действия личного состава, нахождение оружия, передвижения всей военной техники и даже оперативно решать коммунально-бытовые задачи
© Глеб Ирисов/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Воентелеком" представила на форуме "Армия-2021" автоматизированное место работы дежурного по воинской части, откуда можно управлять и следить за всем военным объектом. Об этом сообщает корреспонеднт ТАСС с места события.

На эту тему
История военно-технического форума "Армия"
История военно-технического форума "Армия"

Как показано на стенде, с поста дежурного по части с помощью различных датчиков и внутренней защищенной сети можно будет в режиме реального времени отслеживать все действия личного состава, нахождение оружия, передвижения всей военной техники и даже оперативно решать коммунально-бытовые задачи.

Ранее заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук сообщал ТАСС о том, что Минобороны планирует создание целой цифровой экосистемы для воинских частей, а также разрабатывает специальные защиненные смартфоны для военнослужащих.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
Путин предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату
Читать полностью