"Воентелеком" представил на "Армии-2021" роботизированный пост дежурного по воинской части

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Воентелеком" представила на форуме "Армия-2021" автоматизированное место работы дежурного по воинской части, откуда можно управлять и следить за всем военным объектом. Об этом сообщает корреспонеднт ТАСС с места события.

Как показано на стенде, с поста дежурного по части с помощью различных датчиков и внутренней защищенной сети можно будет в режиме реального времени отслеживать все действия личного состава, нахождение оружия, передвижения всей военной техники и даже оперативно решать коммунально-бытовые задачи.

Ранее заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук сообщал ТАСС о том, что Минобороны планирует создание целой цифровой экосистемы для воинских частей, а также разрабатывает специальные защиненные смартфоны для военнослужащих.