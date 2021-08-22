Производство АК-203 в Индии может начаться через несколько месяцев после контракта

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Индии может получить первые автоматы АК-203, выпущенные по лицензии совместным росийско-индийским предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), уже через несколько месяцев после подписания соответствующего твердого контракта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Как сторона переговоров, ответственная за техническую составляющую проекта, мы готовы будем приступить к его реализации и в поставочной части, и в части налаживания технологического процесса производства автоматов в Индии. С момента вступления контракта в силу потребуются считанные месяцы до начала поставок первых произведенных в Индии автоматов", - проинформировали в "Калашникове".

Совместное росийско-индийское предприятие IRRPL было основано в городе Корва (штат Уттар-Прадеш) в марте 2019 года. Предполагается, что компания произведет по лицензии порядка 700 тыс. автоматов Калашникова АК-203 со 100-процентной локализацией производства.

Ранее индийская газета The Print сообщала, что Индия подписала с Россией сделку о закупке 70 тыс. новейших автоматов Калашникова. Источники также сообщили изданию, что в настоящее время также ведется работа по началу производства 600 тыс. автоматов АК203 на мощностях IRRPL.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.