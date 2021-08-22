Для экипажей бронемашин создали защищающую при взрыве обувь

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Специальные защитные ботинки для экипажей бронеавтомобилей, снижающие вероятность серьезных травм ног при подрыве машины на мине, впервые представили на международном форуме "Армия-2021".

"Разработанный образец защитной обуви позволяет снизить ударные воздействия от подрыва мин на нижние конечности экипажей бронетанковой техники и военных автомобилей. Согласно натурным испытаниям сила воздействия снижается на 8%", - рассказал в воскресенье ТАСС старший оператор 4-й научной роты технополиса "ЭРА" Ярослав Долгачев.

Он пояснил, что защитные свойства достигаются благодаря уникальной трехслойной структуре подошвы из термополиуретана, вспененного полистирола и полипропилена.

Защитные берцы - это совместная разработка технополиса "ЭРА" и компании "Фарадей". Обувь также обладает повышенной бензо-, масло- и огнестойкостью. "Огнестойкость за счет подошвы из термополиуретана повышается на 10%, масло- и бензостойкость за счет пропитки повышается на 5-8% в зависимости от типов масел. Это было выяснено в лаборатории химатологии нашего технополиса", - уточнил Долгачев.

Как отметил представитель технополиса, сейчас готовится партия обуви для поставки в бронетанковые части для опытной эксплуатации, чтобы экипажи могли сообщить о недостатках, выявленных при непосредственном использовании.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.