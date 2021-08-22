Ростех впервые представил на "Армии-2021" антидронный чемоданчик

КУБИНКА, /Московская обл./, 22 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые показал на форуме "Армия-2021" мобильную систему противодействия беспилотникам "Защита". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе "Ростеха".

"Новый комплекс обнаруживает и устраняет дроны-нарушители по секторальному принципу, что, в отличие от купольных систем, позволяет использовать его для прицельного подавления конкретных дронов-нарушителей. Это одно из ключевых преимуществ "Защиты", которое позволит применять систему на объектах, где используются беспилотники, например для мониторинга территорий. У нас уже есть несколько потенциальных заказчиков, в том числе иностранных, которым мы планируем провести наглядную демонстрацию возможностей системы в ходе форума", - привели в пресс-службе слова генерального директора Концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Вячеслава Михеева.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря использованию технологии пассивной когерентной локации, система невидима для других РЛС и устойчива к радиопротиводействию. Станция помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут. Комплекс может "видеть" летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 км определять, какого они типа - самолетного, вертолетного или конвертоплан.

"Защита" способна обнаружить местонахождение пульта управления "дрона" и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого с помощью подсистемы "Серп" обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем", - рассказали в "Ростехе".

В пресс-службе отметили, что благодаря пассивному когерентному локатору РЛС "Защита" не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, например цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться системе незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.

В "Ростехе" уточнили, что в составе Концерна "Вега" разработку системы "Защита" ведет научно-исследовательский институт "Вектор".