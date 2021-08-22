"Ремдизель" показал новую версию бронеавтомобиля для спецназа на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. АО "Ремдизель" продемонстрировало на форуме "Армия-2021" новейшую модификацию "ЗА-СпН" защищенного бронеавтомобиля К- 4386 предназначенную для спецназа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобиль предназначен для выполнения задач разведки и специального назначения. В машине установлена тепловизионная система вождения, а также система предупреждения лазерного облучения. Мощность двигателя - 350 л.с. , максимальная скорость - 100 км/ч, масса автомобиля - 12 тонн, дорожный просвет - 410 мм, грузоподъемность - 2 тонны.

Бронемашина может комплектоваться различными боевыми модулями и системами вооружений.