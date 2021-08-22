Путин предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил по итогам этого года осуществить российским военнослужащим единовременную выплату по 15 тыс. рублей в среднем.

"Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года <…> в среднем [в размере] 15 тыс. рублей", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия". Он добавил, что такая мера поддержки должна касаться всех военнослужащих.

Президент напомнил, что власти уже многое сделали, чтобы поддержать граждан, производства, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу. "Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", - сказал Путин.

Он поручил "Единой России", когда она сформирует свою фракцию в Госдуме, правительству и ведомствам проработать его предложение.