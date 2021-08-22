Советник министра обороны считает, что против России ведется ментальная война

КУБИНКА (Московская область). 22 августа. /ТАСС/. Новый тип войн - ментальные - становятся сегодня важнейшим инструментом межгосударственного противоборства, заявил в воскресенье на конференции советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

"Проблема современной России не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в ментальном заражении чуждыми смыслами. Для нашего деидеологизированного, разобщенного постковидного общества, где элита во многом утратила волю и доверие, - ментальная война, ведущаяся против России с использованием, в том числе, технологий ИИ, является самым опасным типом холодной войны", - отметил советник.

Психоэмоциональная составляющая ментальной войны, по его оценке, основана на манипуляции сознанием, настроениями и эмоциями, когда индивидууму, группам людей и обществу в целом опосредованно внедряются нужные настроения, оценки, мнения, принимаемые людьми неосознанно, без понимания сути. По его словам, "российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас".

"В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны - ментальной войны. И эта война уже идет", - сказал Ильницкий. "Цель войны нового типа - уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации", - отметил Ильницкий.