Путин назвал Россию безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации, отечественные самолеты - лучшие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России".

"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации. Наши боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире. Я говорю это без всякого преувеличения, но и с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - сказал Путин.

Президент напомнил, что с советских времен гражданская авиация развивалась исходя из потребностей в боевой авиации, "часто гражданские самолеты были военно-транспортными машинами, приспособленными для гражданских целей". В связи с этим в авиационный отрасли России исторически есть определенные сложности, указал Путин.

Но в последние годы, по его словам, ситуация меняется, "безусловно, к лучшему, российская гражданская авиация становится частью мировой гражданской авиации". В качестве примера он привел машину Sukhoi Superjet 100 - российский продукт, над которым работали и специалисты из Франции, Италии, "работали весьма эффективно". "Это первые машины, целиком сделанные в "цифре". Этот самолет активно применяется и будет применяться в будущем. Но этого недостаточно, и сейчас нам нужен среднемагистральный самолет", - добавил российский лидер.

Еще одна задача, по словам Путина, - развитие малой авиации. "Здесь у нас ИЛ-114-300 в запланированные сроки точно выйдет и будет работать. Это обновленная версия того, что разрабатывалось раньше, практически новый самолет. Нам нужны маленькие самолеты. Есть соответствующая программа, на нее предусмотрено 340 млрд руб. Все деньги запланированы и никаких сбоев здесь быть не должно", - добавил президент.

Гражданская авиация

Он добавил, что создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, но в итоге он будет даже лучше.

По словам главы государства, зарубежные поставщики "под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, просто повели себя неприлично".

"Мы решили эти вопросы, уверен, так будет и в будущем. К сожалению, это привело к сдвижке вправо на 5-6 месяцев пуска на линию этого самолета. Но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами. Это касается крыла, композитных материалов", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что введение санкций, из-за которых возникли сложности с поставками материалов для крыла МС-21, было обусловлено конкурентной борьбой. "Ввели санкции, не имеющие ничего общего с обороной. Это чисто инструмент использования в конкурентной борьбе. Среднемагистральный самолет, он конкурент соответствующему "Боингу". Заморозили и все", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что конкуренция в сфере авиационной промышленности колоссальная "и авиастроение нигде в мире не развивается без государственной поддержки, как правило, такие иностранные концерны работают и в сфере обороны, и в гражданской авиации, и в сфере космоса".

Поддержка авиационной отрасли является одним из приоритетов и для российских властей, заверил Путин. Он напомнил, что это очень сложная, высокотехнологичная область, с которой связан целый перечень других смежных производств, а развитие авиации подтягивает за собой другие высокотехнологичные отрасли, а также науку.