В МО считают, что для технологического прорыва нужно повышение качества образования

КУБИНКА (Московская область). 22 августа. /ТАСС/. Фундаментальное образование может стать основой формирования стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), считает советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

"Главной задачей становится формирование собственной российской идеологии и стратегии развития ИИ. В стратегической постановке в основе искомого решения - доступное всем россиянам лучшее в мире фундаментальное образование", - сказал Ильницкий на конференции в воскресенье. По его словам, "повышение качества и статуса высшего и среднего образования, мобилизация его под задачу технологического прорыва, воспитание творческой национально ориентированной молодежи - ключ к будущему".

"К сожалению, на протяжении последних 20-25 лет из системы образования просто системно выхолащивались фундаментальные естественно-научные дисциплины. В результате - лишь около 20% выпускников средней школы сдают ЕГЭ по физике. По химии - и того меньше. То есть молодые люди могут закончить школу, но так и не освоить азы этих фундаментальных наук. Школа готовит неучей. А ведь именно эти науки, наряду с математикой, учат ребенка думать. Резко снизилось качество инженерно-технического образования", - отметил Ильницкий.

По его мнению "назрело введение в официальный оборот, в систему госуправления и правовое поле таких понятий, индикаторов/показателей, как информационная и психоэмоциональная устойчивость общества". "Отслеживание подобных показателей, мониторинг социальной среды на этот предмет, эффективные коммуникации с обратной связью и последующие политические решения определят способность государственных и общественных структур сохранять дееспособность в условиях осуществления в отношении России киберударных операций и агрессивного ментального воздействия", - сказал Ильницкий.