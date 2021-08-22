Путин пообещал дальнейшую поддержку российским военнослужащим

"Государство, вне всяких сомнений, должно эту категорию наших граждан [военных] всячески поддерживать, тем более, что они выполняют важнейшую государственную функцию по защите Отечества и наших людей, наших граждан, в целом нашей страны", - сказал он в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин подчеркнул, что военные являются такими же гражданами РФ, но это все же "особый отряд". "Это люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, для себя лично и для своих близких, для своих семей", - заметил он, уточнив, что говорит не только о боевой составляющей и рисках для здоровья и жизни, но и об элементарных бытовых условиях, когда военные на протяжении времени службы вынуждены менять гарнизоны, места жительства и т.д.

И, по словам президента, здесь решение социальных вопросов, жилищных проблем, предоставление постоянного жилья крайне важны, что должны иметь в виду все уровни власти, прежде всего федеральные.

"Исхожу из того, что "Единая Россия", сформировав в будущем дееспособную фракцию в Думе, может эти вопросы эффективно решать", - заключил Путин.