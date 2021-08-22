Новейшая пушка А190-01 для ВМФ получит высокоточные снаряды

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Новейшая 100-миллиметровая морская пушка А190-01, предназначенная для оснащения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ получит высокоточные снаряды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Третий этап усовершенствования пушки связан с введением в состав боекомплекта выстрелов нового поколения - неуправляемых снарядов с электронным многофункциональным взрывателем, а также высокоточных управляемых. Это позволит на новый уровень поднять боевую эффективность корабля и его защищенность, в том числе от средств воздушного нападения, таких как противокорабельные ракеты и беспилотники", - проинформировали в УВЗ.

Как отметили в концерне, к настоящему времени завершены работы по созданию системы автоматической подпитки, внедрение которой позволило втрое увеличить оперативный боезапас А190-01. "Дозагрузка осуществляется в автоматическом режиме за время до 5 минут, что существенно повышает боеготовность современных корветов. Артустановкой А190-01 с системой автоматической подпитки комплектуются корветы проекта 20386. Планируется также ее установка на проходящих модернизацию фрегатах проекта 1155", - сообщили в УВЗ.

В пресс-службе отметили, что для кораблей большого водоизмещения разработаны унифицированные комплексы механизированной подачи, обеспечивающие увеличение дополнительного боезапаса в 6 раз и оперативную дозагрузку А190-01 за время до 6 минут. "Их внедрение не требует доработки самой артиллерийской установки", - добавили в УВЗ.

А190-01 является самой распространенной современной морской пушкой ВМФ РФ. В частности, ей оснащаются фрегаты проекта 11356 и корветы проектов 20380, 20385 и 20386.

ЦНИИ "Буревестник" является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии.