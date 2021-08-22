На форуме "Армия" впервые представили подводный робототехнический комплекс "Янтарь"

"Комплекс "Янтарь" предназначен главным образом для идентификации и обезвреживания мин. Он имеет простую конструкцию, может устанавливаться на любой носитель, в том числе на тральщики всех российских проектов, функционален при решении задач противоминной обороны", - сказал ТАСС гендиректор проектно-производственного предприятия Сергей Цуркан.

Он уточнил, что "Идробалтика" предлагает поставку робототехнического комплекса "Янтарь" с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом Pluto Plus и системой управления "Пилот" на любые корабли ВМФ для повышения их противоминных возможностей и с выполнением последующего обслуживания.

По словам гендиректора "Идробалтики", предприятие работает над проектом в тесном сотрудничестве со Средне-Невским судостроительным заводом, где строятся корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" и ЦМКБ "Алмаз", где ведется их разработка.

Представленный на стенде Главного командования ВМФ РФ аппарат представляет собой подводный "вертолет" с пятью винтами, что позволяет ему выполнять задачи на глубине 400 м, при скорости течения 3 узла, волнении моря 4 балла и нулевой видимости. При массе 320 кг он имеет возможность применения полезных нагрузок массой до 100 кг. Благодаря своей конструкции аппарат легко опускается на глубину и быстро возвращается на поверхность. Если возникает такая необходимость, оператор в любой момент может взять на себя ручное управление.