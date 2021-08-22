"ВПК" впервые показала на "Армии-2021" бронированную многоцелевую машину-амфибию

КУБИНКА, /Московская обл./, 22 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ООО "ВПК") впервые представила на форуме "Армия" амфибийный многоцелевой бронированный автомобиль. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора - директор по развитию компании Владимир Матанский.

"Это плавающая разведывательная машина, которая максимально унифицирована с другой нашей новинкой - автомобилем "Атлет-Э". Это дальнейшее развитие автомобиля "Тигр", который зарекомендовал себя очень хорошо в самых тяжелых условиях, выполняя самые ответственные государственные задачи. Понимая, что машина удалась и показывает очень хорошие эксплуатационные качества в реальной жизни, мы сделали продолжение этой темы. Только автомобили "Тигр" и "Атлет" не плавают, а это - плавающий автомобиль с хорошим уровнем защищенности", - сказал Матанский.

По его словам, автомобиль имеет российский дизельный двигатель в 240 л. с., "оснащен проверенной отработанной трансмиссией, которую мы испытали в рамках этой темы". Матанский сказал, что испытания "Атлета" завершатся в 2021 году, с 2022 года он будет запущен в серию. "На сегодняшний день большая часть государственных испытаний пройдена, сейчас уже 80-90% работ, которые положено проводить, мы провели", - сказал он.

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано ВПК по заказу Минобороны в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением защиты, для буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Баллистическая защита бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует второму уровню по общим техническим требованиям. Основными отличиями от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1,6 тонны грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с "Тигром" противоминная стойкость, более мощный двигатель ЯМЗ-5347-24.