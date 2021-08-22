Первый скоростной родстер для военной полиции создали в России

КУБИНКА, /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания (ООО "ВПК") и Конструкторское бюро молодежи (КБМ) представили на форуме "Армия-2021" созданный на базе агрегатов АО "АвтоВАЗ" родстер "Крым" в раскраске Военной автомобильной инспекции (ВАИ), который предлагают использовать для поддержания порядка на дороге. Об этом сообщил ТАСС заместитель Генерального директора - директор по развитию "Военно-промышленной компании (ООО "ВПК") Владимир Матанский.

"ВАИ - это наше предложение. Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать", - сказал Матанский.

Он подчеркнул, что автомобиль способен развивать скорость до 220 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

По словам Матанского, создатели автомобиля уже обсудили перспективу его использования сотрудниками ГИБДД. "Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку. До закупок еще не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы. Государственная структура - не быстрая, она не может мгновенно принимать решения и их каким-то образом реализовывать. Минобороны пока приятно удивлены нашим подходом и думают о том, как это можно использовать", - сказал он.

Заместитель гендиректора ООО "ВПК" отметил, что автомобиль создан на базе доступных серийных агрегатов АО "АвтоВАЗ", у которых есть хорошая сервисная поддержка. "При этом, используя серийные агрегаты, мы достигаем совершенно новых качеств. То есть, не производя новые, супердорогие, суперкосмические двигатели, мы можем двигаться с очень высокими скоростями и очень быстро их достигать. При этом готовая машина имеет уже сложившуюся сервисную базу", - заявил заместитель гендиректора ООО "ВПК".

Конструкторское бюро молодежи

В свою очередь инженер Конструкторского бюро молодежи Ирина Возмищева рассказала ТАСС, что представленный на форуме автомобиль - второй прототип родстера "Крым". "Изначально была концепция проекта в том, чтобы создать молодежный бюджетный, при этом псевдоспортивный автомобиль. Чтобы он был еще и доступным, мы взяли за основу компоненты "АвтоВАЗ". Эту машину планируем запустить в серию. А данный экземпляр - это просто демонстрация того, что мы совместно с ВПК можем такой автомобиль переоборудовать в специальный транспорт", - пояснила она.

Инженер уточнила, что автомобиль пока не сертифицирован, однако его создатели уже получили международный код изготовителей транспортного средства, является частью кода VIN. "Следующий этап - получение ОТС на 150 машин, и далее будет серийное производство. Но перед этим нам нужно сделать третий прототип, сейчас он находится в процессе", - отметила Возмищева.

Она уточнила, что на 70% родстер состоит из деталей для автомобиля "Лада Калина".

Общий пробег двух прототипов автомобиля во время дорожных испытаний составляет более 100 тыс. километров. "Мы ездили на них в Крым, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России. У нас есть договоренность с НАМИ: на время дорожных испытаний они выдают нам необходимые документы", - пояснила инженер.

Возмищева подчеркнула, что создатели родстера "Крым" уделяли большое внимание пассивной безопасности. "Пока проводились только цифровые краш-тесты, но когда будет партия машин более чем 150 штук, они будут проводиться в реальности", - сказала она.

Использование скоростных автомобилей для обеспечения безопасности является распространенной мировой практикой. В частности, итальянские карабинеры передвигаются на автомобилях марки Lamborghini.