Проблема искусственного интеллекта будет ключевой на конгрессе в рамках "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Проблемы, связанные с влиянием искусственного интеллекта (ИИ) на жизнь человечества, включая военные аспекты, будут обсуждаться всю неделю работы Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщила в воскресенье на конференции в рамках форума генеральный директор группы компаний Info Watch Наталья Касперская.

"Целая неделя будет посвящена ИИ, большой конгресс проводится в рамках форума "Армия". Завтра будет большое пленарное заседание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, где будут обсуждены различные аспекты влияния ИИ, в том числе - на военную сферу", - сказала Касперская, которая выступает модератором конференции.

По ее словам, в ходе конгресса будут подняты "вопросы, которые связаны с тем, как вообще может искусственный интеллект изменить жизнь человечества в будущем". "Потому что довольно много изменений мы видим здесь уже сейчас", - сказала Касперская, отметив, что само определение "искусственный интеллект - очень непростой вопрос".

Другой участник конференции, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, считает, что нужно стремиться обеспечить баланс между технологическим прогрессом и его этическими границами. Для этого необходим кодекс этики искусственного интеллекта. Она включена в число участников конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта", организованном Минобороны России при участии Минобрнауки и Минпромторга. Этот конгресс - часть научно-деловой программы форума "Армия-2021".

"Наверное, этот конгресс позволит в рамках федерального проекта по ИИ, который сейчас активно развивается и в рамках которого планируется создавать кодекс этики ИИ, приблизиться нам к пониманию баланса между технологическим прогрессом и социально-культурными, этическими его границами с точки зрения влияния его на человека", - сказала Матвеева. Она считает, что сегодня бизнес, государство, наука должны объединить свои усилия и выработать правильные подходы, позволяющие "технологиям активно развиваться, служить на благо общества, но при этом не представлять угрозу человеку, его автономности, когнитивным способностям". "Тема искусственного интеллекта сейчас на слуху, она в топе, её все обсуждают, и здесь вопросы, связанные с этикой ИИ, с гуманитарными, социальными проблемами крайне важны", - сказала Матвеева.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.