"Ремдизель" представил новейшую десантируемую версию бронеавтомобиля на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. АО "Ремдизель" продемонстрировало новейшую десантируемую версию "АМН-Д" бронеавтомобиля К-4386 на форуме "Армия-2021", сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Автомобиль предназначен для десантирования парашютным способом. На машине установлено локальное бронирование. На шасси установлен небольшой бортовой кузов для перевозки различных грузов. Мощность двигателя - 350 л.с. , максимальная скорость -100 км/ч, масса автомобиля - 11 тонн, грузоподъемность 3 тонны, дорожный просвет - 410 мм.