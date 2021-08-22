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"Ремдизель" представил новейшую десантируемую версию бронеавтомобиля на "Армии-2021"

Автомобиль предназначен для десантирования парашютным способом
Бронеавтомобиль К-4386 Глеб Ирисов/ТАСС
Описание
Бронеавтомобиль К-4386
© Глеб Ирисов/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. АО "Ремдизель" продемонстрировало новейшую десантируемую версию "АМН-Д" бронеавтомобиля К-4386 на форуме "Армия-2021", сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобиль предназначен для десантирования парашютным способом. На машине установлено локальное бронирование. На шасси установлен небольшой бортовой кузов для перевозки различных грузов. Мощность двигателя - 350 л.с. , максимальная скорость -100 км/ч, масса автомобиля - 11 тонн, грузоподъемность 3 тонны, дорожный просвет - 410 мм.

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РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
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