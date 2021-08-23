Путин откроет форум "Армия-2021"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот". Он, в частности, отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ сразу на трех верфях, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

"В рамках форума глава государства в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России - в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и [на] ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого, президент посетит первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин в рамках форума "Армия-2021" встретится с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим визитом. Главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, а также актуальные вопросы региональной повестки дня", - сообщили в Кремле. Это будет первый контакт Путина с королем Иордании с 11 июня 2020 года, когда состоялся их телефонный разговор. В тот раз лидеры обсудили меры по борьбе с коронавирусом, а также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования.

Форум "Армия-2021"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" начал работу в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот" в подмосковной Кубинке, и будет работать до 28 августа. Работа форума традиционно разделена на выставочную, демонстрационную, научно-деловую программы, также на его полях планируется ряд протокольных и культурно-массовых мероприятий. Первый день работы форума предназначен для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. 23 августа пройдет церемония открытия форума и армейских игр в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 24-25 августа форум будет открыт для специалистов, 26-28 августа мероприятия форума смогут посетить все желающие.

На территории КВЦ будет представлена статическая экспозиция, там же пройдет основная часть деловой и научной программ форума. Динамические показы возможностей российской военной техники пройдут на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино в Подмосковье. Традиционно мероприятия форума состоятся во всех военных округах и на Северном флоте.

По предварительным данным, в рамках научно-деловой программы форума пройдут 211 мероприятий, в том числе 138 круглых столов, 38 конференций, 14 брифингов и 21 заседание. В статической выставке примут участие более 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий. Минобороны России представит более 300 серийных образцов техники.

Во время динамической программы запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны РФ и изделий отечественного ОПК. Особого внимания заслуживает запланированная демонстрация парного пилотажа истребителей Су-57, а также участие авиационных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Что касается деловой программы, то, по информации госкорпорации "Ростех", входящий в ее состав "Рособоронэкспорт" намерен подписать на выставке более 10 контрактов на поставки российских вооружений в зарубежные страны.