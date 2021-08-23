В России модернизируют противоторпедный комплекс "Пакет-Э/НК"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российское Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) приступило к модернизации единственного в мире серийного противолодочного/противоторпедного комплекса "Пакет-Э/НК", которым оснащаются надводные корабли ВМФ РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГНПП "Регион" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Комплекс "Пакет" построен таким образом, что в него уже заложен модернизационный потенциал. Модернизация проводится заменой программного обеспечения как в части корабельных систем - система управления и гидроакустическая станция, - так и в части модулей боевых средств. Таким образом, улучшение боевых возможностей комплекса производится практически в непрерывном цикле по мере получения результатов его практического использования", - проинформировали в пресс-службе.

Здесь отметили, что в настоящее время проводятся работы по унификации боевых средств комплекса. "Это позволит увеличить зоны их применения", - добавили в компании.

В настоящее время рассматривается вопрос установки комплекса "Пакет-Э/НК" на корабли малого водоизмещения. "Совместно с корабелами мы стремимся к расширению номенклатуры кораблей, на которых может быть установлен комплекс "Пакет", в том числе кораблей малого водоизмещения", - подытожили в пресс-службе.

"Пакет-Э/НК" является единственным в мире серийным комплексом, предназначенным для обороны корабля от торпед и подводных лодок.