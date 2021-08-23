На "Армии-2021" впервые представят новую модификацию БМП-3 "Бережок"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новую модификацию боевой машины пехоты БМП-3, оснащенную модулем "Бережок", впервые представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"На форуме "Армия-2021" будет представлена БМП-3 с боевым модулем "Бережок", разработанным Конструкторским бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех")", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили в "Высокоточных комплексах", продолжается модернизация БМП-3, предполагающая установку новых систем вооружения. "Облик БМП-3 совершенно изменится при установке новых боевых модулей. Планируется применение и других комплексов вооружения, подходящих под габаритно-массовые характеристики шасси БМП-3, которая, безусловно, должна оставаться плавающей машиной", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время Вооруженным силам России поставляется боевая машина БМП-2М, оснащенная модулем "Бережок".

БМП-3 является одним из основных образцов бронетехники Вооруженных сил РФ и наиболее популярной БМП в мире.