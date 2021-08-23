Шойгу принимал участие в создании коллекций "Армия России"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны Сергей Шойгу принимает активное участие в создании новинок АО "Военторг". Об этом сообщил ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" генеральный директор компании Владимир Павлов.

"Очень многие вещи, которые у нас делались, особенно на старте нашей работы, вдохновлялись Сергеем Кужугетовичем [Шойгу]. Да и сегодня он нередко участвует. Я не могу сказать, что мы ему представляем всю коллекцию, и он внимательно одобряет и критикует ее, но, тем не менее, для части вещей он дает идеи и погружается достаточно глубоко в эту историю. К тому же, он хорошо умеет рисовать", - сказал Павлов.

В частности, министр активно участвовал в создании несессеров, которыми снабжают российских военнослужащих.

"Иногда в Минобороны нам говорят: "Это нам не нравится, поработайте над тем, чтобы сделать лучше". Это сложный, но интересный процесс. В армию никогда не поступит новинка, которая не прошла некоторую апробацию - экспериментальную носку, когда выдается определенное количество одежды и смотрится, как она носится, удобная или нет. Мы получаем обратную связь", - рассказал он.

Павлов также отметил, что АО "Военторг" сотрудничают с фабрикой обуви "Парижская коммуна". В частности, на фабрике производится мужская и женская парадная обувь и сапоги для роты почетного караула.