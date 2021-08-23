МВД завершает опытную эксплуатацию компактного пистолета Лебедева

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) РФ завершает опытную эксплуатацию компактного пистолета Лебедева (ПЛК), разработанного Группой компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"В настоящее время завершается опытная эксплуатация компактного пистолета Лебедева ПЛК в МВД, мы готовимся к заключению контракта", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, Министерство обороны РФ также заинтересовалось пистолетом Лебедева. "МО проявило интерес к данному пистолету, но говорить о конкретике пока преждевременно", - сообщили в "Калашникове".

Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.