"Калашников" запустит в продажу травматический пистолет Лебедева до конца года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") начнет продажи травматического пистолета Лебедева ПЛК-Т до конца года. Об этом ТАСС сообщили в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" в пресс-службе "Калашникова".

"Изделие сертифицировано и поступит в продажу до конца этого года", - отметили в пресс-службе.

Травматический пистолет Лебедева разработан на базе компактной боевой версии ПЛК, который успешно завершил программу государственных испытаний и принят на вооружение МВД России, где должен заменить пистолет Макарова.

"Гражданская версия пистолета унаследовала лучшие качества боевого образца - компактность, легкость, эргономику, возможность установки дополнительного оборудования. ПЛК-Т максимально унифицирован с боевой версией, их массогабаритные характеристики идентичны, конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10х28", - привели в пресс-службе слова руководителя конструкторского центра гражданского оружия "Калашникова" Валентина Власенко.

Пистолет ПЛК-Т предназначен для широкого круга пользователей и выполнения различных задач, подходит для постоянного ношения в целях самообороны, регулярных тренировок, а также для спортивно-развлекательной стрельбы. Пистолет поступит в продажу одновременно с запуском необходимых аксессуаров: кобур, подсумков и дополнительных магазинов, а также пистолетных коллиматорных прицелов, производства ГК "Калашников".