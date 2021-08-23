Инозаказчики подали заявки на бронеавтомобили "Тайфун-К" и комплексы "Корнет-ЭМ"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей "Тайфун-К" и самоходных противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр". Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"На бронеавтомобили "Тайфун-К" и комплексы "Корнет" на базе автомобиля "Тигр" мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков", - проинформировал Шугаев.

По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. "За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер "Бумеранг", многоцелевой автомобиль "Тайфун-К" и противотанковый комплекс "Корнет" на базе бронеавтомобиля "Тигр", боевой робототехнический комплекс "Уран-9Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", - сообщил глава ФСВТС.

В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 "Армата", отметил Шугаев. "Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 "Армата", и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе "Армата" должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей", - сказал директор ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.