В "Рособоронэкспорте" заявили, что контракт с Турцией на С-400 подпишут в ближайшее время

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев.

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"Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время", - сообщил Михеев.

По его словам, определенные успехи были достигнуты в ходе выставки вооружений IDEF 2021, прошедшей в Турции в августе. "Успешно прошла выставка, наша делегация привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.