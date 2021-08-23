"Калашников" представил серийное смарт-ружье с бортовым персональным компьютером

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников"(входит в госкорпорацию "Ростех") представила серийную версию новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"На форуме "Армия-2021" мы представляем серийную версию смарт-ружья МР-155 Ultima. За прошедший год был кардинально переработан бортовой персональный компьютер (ПК) - теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом - только с пистолетной рукояткой", - привели в пресс-службе слова руководителя конструкторского центра гражданского стрелкового оружия "Калашникова" Валентина Власенко.

Впервые ружье МР-155 Ultima было представлено год назад на форуме "Армия-2020". В феврале 2021 года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби состоялась мировая премьера данного оружия. Ружье Ultima построено по модульному принципу, что позволяет владельцу кастомизировать изделие. Внешние элементы выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров. Оружие имеет бортовой ПК с цифровым дисплеем, часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов.