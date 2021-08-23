Центр Келдыша разработал линейку плазмотронов для сжигания твердых бытовых отходов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) создал линейку плазмотронов, которые можно использовать для сжигания твердых бытовых отходов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков во время форума "Армия".

"На сегодняшний момент целую линейку таких машин [плазмотронов] разработали", - сказал Кошлаков, отвечая на вопрос генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, какими параметрами должны обладать плазмотроны для сжигания наиболее сложных твердых бытовых отходов.

По словам гендиректор Центра Келдыша, уже проведен комплекс ресурсных испытаний аппаратов.

В августе 2020 года Кошлаков рассказал ТАСС, что Центр им. М. В. Келдыша разработал и использует плазмотроны, позволяющие получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия, которые можно использовать для сжигания отходов. По его словам, уже велись переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании в регионе плазмотронов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.