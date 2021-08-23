В Минобороны РФ заявили о намерении развивать военное сотрудничество с Мьянмой

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Мьянмой, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Айем в понедельник.

"Мы и дальше намерены укреплять и развивать отношения между нашими государствами, в том числе - в военной и военно-технической сферах, - сказал он. - <...> Республика Союз Мьянма - наш стратегический, надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии. К сожалению, внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, но мы знаем, что руководство Республики Союз Мьянма делает все возможное для ее стабилизации".

Фомин подчеркнул, что у военной делегации из Мьянмы на выставке "Армия-2021" будет прекрасная возможность ознакомиться с большой номенклатурой вооружения российского производства.

"Мы рады вас приветствовать в России, в Москве, в парке "Патриот" на церемонии открытия Международных армейских игр и Международного военно-технического форума "Армия-2021". Мы благодарим вас лично, товарищ начальник Генерального штаба, за то, что вы нашли возможность в очередной раз посетить наше мероприятие. У вас будет прекрасная возможность ознакомиться с большой серией вооружения, военной техники российского производства и других стран, которые представлены на нашей выставке, а также присутствовать и принять участие в розыгрыше тех видов, которые уже начались. Также сегодня состоится церемония открытия [Международных армейских] игр, и мы все будем принимать участие в ней", - сказал Фомин.