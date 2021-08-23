"Калашников" представил новую штурмовую лодку для спецназа на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рыбинская верфь" (входит в Группу компаний (ГК) "Калашников" госкорпорации "Ростех") разработала первую в России надувную штурмовую лодку DS-RIB, предназначенную для оперативной доставки спецподразделений. Презентация новой лодки состоялась в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Одной из основных особенностей лодки DS-RIB является система накачки воздухом, позволяющая наполнить ее за 45 секунд из баллона со сжатым воздухом в открытом море. Лодка также может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.

Новая лодка создавалась из инновационных материалов, отметили в "Калашникове". "В конструкции штурмовой лодки впервые применен инновационный материал drop stitch ("дроп стич"). Он позволил придать полностью надувной лодке мореходность глиссирующих лодок с надувными бортами типа RIB. Надувная палуба из drop stitch полностью заменяет применяемый в надувных лодках складной жесткий пол", - сообщил в ходе презентации генеральный директор "Рыбинской верфи" Сергей Антонов.

Лодка разработана в двух вариантах - DS-RIB 450 и DS-RIB 540, которые предназначены для перевозки восьми и 10-12 человек соответственно.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.