Мантуров заявил, что Россия в 2020 году экспортировала военной продукции на $15,6 млрд

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Общий объем поставок России по линии военно-техничнского сотрудничества (ВТС) в 2020 году составил $15,6 млрд, сообщил в понедельник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Даже прошлый год, очень непростой в этом направлении нам обеспечил своевременные поставки и даже чуть больше, чем в 2019 году, - $15,6 млрд общий объем поставок по линии ВТС", - сказал он на форуме "Армия-2021".

Министр отметил, что РФ занимает второе место в мире по экспорту продукции военного назначения и пандемия не стала отговоркой для невыполнения гособоронзаказа.

Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6%, уточнил он.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков уточнил, что гособоронзаказ в прошлом году был выполнен госкорпорацией на 99,5%. По его словам, доходы от реализации гражданской продукции составляют более трети доходов всего Ростеха.

Мантуров также отметил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны принять участие в разработке решений по обеспечению биобезопасности РФ.