Участникам форума "Армия" показали трейлер фильма "Небо" о российских летчиках в Сирии

Трейлер демонтируется на всех экранах форума и на центральном экране главного павильона конгрессно-выставочного центра парка "Патриот".

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо" основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ, в том числе в Национальном центре управления обороной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии.

Фильм снят кинокомпанией "Трииксмедиа" совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Пешков и штурман Мурахтин. Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера Сил специальных операций Минобороны России.

По словам генерального продюсера кинокомпании "Трииксмедиа" Инессы Юрченко, хоть фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

Самолет Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.